عز يابا.. حمو بيكا يكشف سبب ارتدائه للذهب مع عمر كمال

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهر فيه مع صديقه مطرب المهرجانات حمو بيكا، في مقطع فكاهي بين الثنائي.

ووجه عمر كمال، تساؤلًا لـ حمو بيكا، عن سبب قيام مطربي المهرجانات بارتداء السلاسل الذهبية وصبغ الشعر، ليجيب بيكا، في دعابة منه قائلًا: «عز يابا يعني وكنا بنركب تكاتك وراضيين بعيشتنا ودلوقتي راكبين عربيات وبنعوض شبابنا».