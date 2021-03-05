مش عاوز أشتغل معاه.. تفاصيل الأزمة المفتعلة بين عبد الباسط حمودة وعمرو دياب

بداية المشكلة
وجهت الإعلامية ياسمين عز، سؤالا للمطرب عبد الباسط حمودة، خلال استضافتها له في برنامج " ليلة الخميس " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلة: "أنت قلت إنك بتحب عمرو دياب وعايز تعمل دويتو معاه".
ورد عبد الباسط حمودة عليها، قائلا: "لا لم أصرح بهذا، لترد ياسمين عز عليه قائلة:" فاجئتني".
وقال:" انا بجهز لدويتو غنائي مع حسين الجسمي، زي الدويتو الذي جمعني مع دنيا سمير غانم.. دلوقتي مفيش فن وأحمد شيبة أحسن الموجودين في اللون الشعبي".
ومن جانبه قال الفنان سمير غانم: "عبد الباسط فتح باب الغناء الشعبي في مصر وخرج خلفه ناس كثير يغنون اللون الشعبي، ولا يزال هو ملك الموال".
وأشار، إلى أنه يجعل المشاهدين جزء من المسرحية وخاصة خلال مسرحيته الأخيرة "لما الزهر يلعب"، منوها إلى أن أحمد شيبة من أفضل المطربين الشعبيين".
تفاعل النشطاء ورد فعل عمرو دياب
تناول نشطاء السوشيال ميديا، تصريحات عبد الباسط حمودة، بأنها هجومًا شنه الأخير على عمرو دياب، ولكنها كانت رد من المطرب الشعبي حول حقيقة تصريحه بالرغبة في العمل مع «عمرو» فأجاب بالرفض لكنه لم ينف، في الوقت الذي لم يعلق الهضبة على هذه التصريحات، لأنها ليست هجومًا صريحًا، وليس من سمات عمرو، بأن يرد على أي حالة جدل مثارة.
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