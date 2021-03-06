بـ ميكرو جيب.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جريئة

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام" وهي بإطلالة جريئة للغاية، وارتدت لاميتا فرنجية، توب انيق باللون الاسود وجيب ميكرو قصيرا للغاية، ليبرز من جمالها ولون بشرتها البرونزية المميزة. وتركت لاميتا فرنجية، شعرها منسدلا على اكتافها بطريقة مميزة وانيقة للغاية واعتمدت علي المكياج الناعم الذي يبرز جمالها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات إلا أنها اكتفت بارتداء بعض الأساور على يديها وقرط في أذنها لتبرز بذلك إطلالتها.

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