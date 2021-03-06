تنورة قصيرة.. هبة نور تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة

شاركت النجمة السورية هبة نور، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بجلسة تصوير جديدة.

وظهرت "هبة نور"، مرتدية توبا مشجرا أنيقا مطرزا مكشوف البطن، ونسقت معه بتنورة قصيرة فوق الركبة باللون الأبيض ورفعت شعرها البنى للخلف على كتفيها بطريقة ناعمة، كما اعتمدت مكياجا جذابا وماسكارا وروج من درجات البينك، زادت من إبراز إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".

وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.