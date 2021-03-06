بـ فستان أحمر.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة الشابة هاجر أحمد علي مشاركة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر أحمد بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز جمالها وهي ترتدي فستان ستان باللون الأحمر، دون اكمام، وهو ما أبرز من جمال إطلالتها وتركت شعرها البني مُنسدلًا على كتفيها، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة، نالت إعجاب الجمهور.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هاجر احمد على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه الخفيف والهادئ وهو ما يتناسب مع لون بشرتها.

يُذكر أن آخر أعمال هاجر احمد مسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوي، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.

"ضربة معلم" التعاون الثاني بين الثلاثي محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذي حققوه في مسلسل "الأخ الكبير".