8 صور للنجوم وأشباههم تؤكد أنهم أكثر قربا لملامحهم مقارنة بأبنائهم وأشقائهم !

انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من الصور لأشخاص يشبهون مجموعة كبيرة من النجوم، وتداول مستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي هذه الصور ووضع بعضهم المقارنات بين النجوم وأشباههم، حيث أنهم كانوا أقرب لملامح هؤلاء النجوم، مقارنة بأبناءهم وأشقائهم وذويهم، وكان من بين النجوم الذين انتشرت صور لهم الفنانة شيرين عبدالوهاب، وعمرو دياب، وهيفاء وهبي، ونادين نسيب نجيم، وتامر حسني.

شبيهات الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي

رولا منصور الإعلامية السورية من أكثر الشخصيات التي أثارت جدل بسبب مقارنة الجمهور بينها وبين الفنانة هيفاء وهبي نظرا للتشابه الكبير بينهما من ناحية الشكل والإطلالات.

بينما تعتبر كذلك الشابة سالي عبود من الشخصيات التي نالت اهتمام من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التشابه الكبير بينها وبين الفنانة اللبنانية.

أكثر من شبيهة للفنانة شيرين عبد الوهاب

شيرين عبدالوهاب انتشرت في الفترة الأخيرة أكثر من صورة لشخصيات تشبهها حيث انتشرت صورة لفتاة مصرية ترتدي فستان الزفاف واعتقد البعض أنها للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب الشبه الكبير بينها وبين الشابة التي احتفلت بعقد قرانها.

ولم تكن هذه دوت الخليج الشبيهة الوحيدة للفنانة المصرية بل انتشرت كذلك في الفترة الماضية صورة للنجمة المكسيكية الشهيرة ياليتزا ابريسي التي شاركت في بطولة فيلم "Roma" الذي تم ترشيحه لجائزة الاوسكار، وقد عقد الجمهور المقارنات بين شيرين عبد الوهاب وياليتزا إبريسي من ناحية الملامح.

نادين نسيب نجيم وفاطمة الأنصاري

نادين نسيب نجيم وبعد انتشار صورتها بالحجاب على البوستر الرسمي لمسلسل "2020" الذي تشارك في بطولته مع الفنان قصي خولي والمقرر عرضه في شهر رمضان القادم عادت مقارنة صورتها مع مدونة الجمال السعودية فاطمة الأنصاري، حيث تحظى الأخيرة بشعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويرى الجمهور أن حجم التشابه بين كل من نادين نسيب نجيم وفاطمة الأنصاري كبير على مستوى الملامح، وظهر مدى هذا التشابه الكبير بعد ظهور الفنانة نادين نسيب نجيم بالحجاب حيث أن فاطمة الأنصار ترتدي كذلك غطاء للرأس.

ندى كرم شبيهة الفنانة الراحلة ميرنا المهندس

ندى كرم مصمة الازياء نالت اهتمام من قبل الجمهور بعد ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي والتقاط العديد من الصور لها والتي وضعها البعض في مقارنة مع الفنانة الراحلة ميرنا المهندس حيث يوجد شبه كبيرة بينهما، وقد تردد أن ندى كرم دوت الخليج شقيقة الفنانة الراحلة لكنها نفت ذلك.

شبيه النجم عمرو دياب

عمرو دياب من النجوم الذين لفتوا الأنظار بسبب ظهور شبيهه في إحدى الإعلانات التجارية حيث اعتقد الجمهور أن عمرو دياب هو بطل الإعلان الحقيقي لكن تم تأكيد أن شبيه الذي يدعى حسام مصطفى هو من قام بهذا الدور وليس الفنان المصري، حيث قدم شبيه عمرو دياب إعادة للعديد من مشاهد أغاني الهضبة والتي من بينها أغنية "تملي معاك".

تامر حسني يلتقط صورة مع شبيهه

تامر حسني واجه أحد المواقف الغريبة أثناء إحيائه إحدى حفلاته الغنائية حيث ألتقى بشخص يشبهه تماما من ناحية الشكل مما جعله يلتقط صورة معه لتنتشر الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع وتصبح حديث الجمهور نظرا لحجم التشابه الكبير بين تامر حسني وشبيهه.