مفاجأة..عمل الجديد يجمع ناصر القصبي وعبدالله السدحان ويعرض على قناة "MBC"

ناصر القصبي وعبدالله السدحان النجمان الأشهر في الدراما الخليجية يبدو أن عودتهما للتعاون في عمل جديد باتت قريبة، وذلك بعدما تم الكشف عن التحضير لعمل برعاية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية من بطولتهما وسوف يتم عرضه على قناة "mbc".

عودة ناصر القصبي وعبدالله السدحان في عمل جديد

رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ كشف عبر حسابه على "تويتر" عن عودة كل من الفنان ناصر القصبي والفنان عبدالله السدحان للتعاون في عمل جديد بعد فترة من الانقطاع بسبب الأزمة التي وقعت بين النجمين في السنوات الماضية ووصلت إلى القضاء، حيث أوضح تركي آل الشيخ أن هناك اجتماعات أجريت في الفترة الأخيرة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc من اجل تطوير العلاقة بينهما ونتج عن هذا الاجتماعات تنفيذ عمل يجمع كل من ناصر القصبي وعبدالله السدحان، فكتب رئيس هيئة الترفيه: "في اجتماع في الأيام الماضيه مع أخي الشيخ وليد البراهيم لتطوير العلاقة بين هيئة الترفيه ومجموعة mbc العملاق الاعلامي الكبير.. ونزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي وعبدالله السدحان برعاية هيئة الترفيه ويعرض على mbc مبروك لجمهور الفنانين الكبيرين وشكرا بوخالد".

رسالة عتاب وصلح من عبدالله السدحان لناصر القصبي

خبر عودة كل من ناصر القصبي وعبدالله السدحان للتعاون في عمل جديد خلال الفترة القادمة نال اهتماما كبيرا من قبل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي الذين اشادوا بخطوة عودة الفنانين الكبيرين في عمل جديد مما يضيف للفن خصوصا أن لكل منهما شعبية كبيرة في الخليج والعالم العربي، وكان الفنان عبدالله السدحان قرر مصالحة الفنان ناصر القصبي بعد الخلافات الطويلة التي جمعتهما في السنوات الماضية حيث وجه رسالة عتاب لصديقه ناصر القصبي عبر حسابه على "تويتر" ونشر مقطع فيديو مرفق بأغنية مؤثرة للفنان راشد الماجد من مسلسل "العاصوف" وتضم لقطات مختلفة من أشهر أعمالهما سويًا، كما عبرت كلمات الأغنية عن قصة الخلاف بينهما.

عبدالله السدحان علق على الفيديو برسالة واضحة أكد فيها مدى حبه وتقديره للفنان ناصر القصبي فكتب: "والله ثم والله إني أحبك، وهذه رسالة عتاب، قبلتها يا مرحبًا ترى داري دارك"، لكن بعد ساعات من انتشار التغريدة التي كتبها الفنان عبدالله السدحان قام بحذفها، في وقت لم يعلق الفنان ناصر القصبي حتى الآن على ما كتبه زميله.

تفاصيل خلاف ناصر القصبي وعبدالله السدحان

خلاف عبد الله السدحان وناصر القصبي بدأ في عام 2012 وذلك على خلفية انفصالهما الفني، حيث طلب الأخير من زميله الفنان عبدالله السدحان قبل التوجه إلى المحكمة التجارية بالرياض إنهاء الشراكة بينهما وديًا وعدم التصعيد للقضاء، إلا أن السدحان كان يرغب في منع الانفصال الفني، الأمر الذي دفع القصبي لحسم الأمور قضائيًا، وفشلت بعض المحاولات للصلح بين الطرفين في السنوات الماضية.

ناصر القصبي وعبد الله السدحان يعتبر كل منهما من أبرز نجوم الدراما في الخليج والوطن العربي وقدم الثنائي محموعة مهمة من الأعمال التي لا تزال يتذكرها الجمهور والتي بدأت مع فترة الثمانينيات، حيث قدما معًا العديد من الأعمال الدرامية، منها "أيام لا تنسى"، و"عودة عصويد"، و"كلنا عيال قرية"، و"طاش ما طاش" بأجزائه الـ 18، وهو العمل السعودي الأشهر والأهم.