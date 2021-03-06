خلال 3 أشهر.. 9 من نجوم الفن رحلوا فى 2021

شهدت بداية عام 2021 رحيل عدد كبير من نجوم الفن الذين تركوا بصمة واضحة ميسراتهم الفنية ، ونرصد لكم فى السطور التالية أبرز المشاهير الذين رحلوا منذ بداية عام 2021..وحيد حامد

وحيد حامد

توفي السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد فى 2 يناير، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العنابة المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

خالد فؤاد

رحل المايسترو الكبير خالد فؤاد فى 9 يناير عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

هادى الجيار

رحل الفنان هادى الجيار فى 10 يناير عن عمر يناهز 71 عاما متأثرا بـإصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية.

فهمى الخولى

توفى المخرج فهمى الخولي فى 29 يناير بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

يذكر أن فهمى الخولى مخرج ومدير مسرحي رائد بدأ نشاطه الفني في فرقة التليفزيون المسرحية، ومن أبرز أعماله المسرحية كل من مسرحية "قديمة العب غيرها"، و"الوزير العاشق".

أشرف صالح

توفى الفنان أشرف صالح بعد صراع مع المرض فى 29 يناير وأعلن الفنان منير مكرم عن رحيل الفنان القدير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال منير مكرم: "توفى الفنان أشرف صالح طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة" ولم يكشف أى تفاصيل عن موعد الجنازة أو العزاء".

على حميدة

غيب الموت الفنان على حميدة، صاحب أغنية "لولاكى" الشهيرة، عن عمر ناهز الـ 73 عاما، بعد صراع مع المرض.

كان عادل عطية ابن شقيقة الفنان على حميدة قد وجه اللوم لنقابة الموسيقيين عبر دوت الخليج.

يوسف شعبان

رحل عن عالمنا ، الفنان القدير يوسف شعبان، عن عمر يناهز الـ 90 عاما، بعد معاناة المرض إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان الفنان يوسف شعبان، أصيب بفيروس كورونا المستجد، وتم نقله إلى المستشفى على إثر إصابته بالفيروس، كما دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج "يوسف شعبان".

أحلام الجريتلى

غيّب الموت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي عن عمر يناهز 70 عاما.

وحرصت نقابة المهن التمثيلية‬ على نعى الراحلة وقالت عبر صفحتها بموقع فيسبوك: "رحم الله الفقيدة والهم اهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

ليلى الإسكندرانية

رحلت عن عالمنا الفنانة ليلى الإسكندرانية، بعد تعرضها لأزمة صحية، وهى صاحبة أشهر افيه "الله يخربيتك يا إسماعيل" فى فيلم غبى منه فيه.