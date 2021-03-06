برنامج واعد من Netflix لدعم أفلام المرأة

ويشكل هذا الاستثمار جزءًا من صندوق جديد لدعم المواهب الإبداعية، والذي سوف يستثمر عشرين مليون دولار سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف خلق قنوات أكثر شمولية خلف الكاميرات.
البرامج المُخصّصة لدعم مجموعة متنوّعة من المبادرات التي تبدأ من ورش عمل لتدريب كاتبات ومنتجات طموحات على أفضل الطُرق لترويج رؤيتهنّ الإبداعية، وحتى ملازمة الموظفين المتمرّسين خلال عمليات الإنتاج، الأمر الذي سيُمكّن النساء من اكتساب خبرات مباشرة وقيّمة.
وسوف تطلق المنصة مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، وهو أول مسلسل عربي أصلي مكوّن من فريق نسائي بالكامل من ممثلات وطاقم عمل، تقوده المنتجة تيما الشوملي، مما يتيح منصة عالمية لعرض المواهب النسائية العربية. وفي وقت لاحق من هذا العام، سوف تقوم الشبكة بإطلاق مسلسل "البحث عن علا"، مع النجمة المحبوبة هند صبري التي ستعمل كمنتج منفذ لأول مرة خلال مسيرتها الفنية.
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