تركي آل الشيخ يرحب بعودة الفنانين ناصر القصبي وعبدالله السدحان للعمل معا

رحب رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، بعودة الفنانين ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، للعمل معا في إنتاج فني جديد يعرض على قناة "ام بي سي".

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة له عبر حسابه في موقع "تويتر": "وأخيرا اجتمع الهرمان بعد طول فراق… ونبي معهم كل نجومنا الحيان والجراح وبشير والكنهل والكل بدون قصور ونبي وجيه جديدة وشباب".

وتابع آل الشيخ: "متحمس جدا وبتكلم بنفسي مع الكاتب الكبير خلف الحربي وبدعم العمل بكل ما أستطيع… أنا سعيد للعمل فنيًا وسعيد أكثر بعودة العلاقة الإنسانية بينهم".

يأتي هذا بعدما أعلن تركي آل الشيخ، أن عملا فنيا سيجمع ناصر القصبي، وعبدالله السدحان، برعاية هيئة الترفيه، وسيعرض على قناة mbc.

وكان آل الشيخ قد أشار في تغريدة له على موقع "تويتر" إلى أنه ورئيس مجلس إدارة مجموعة "ام بي سي" اجتمعا خلال الأيام الماضية، بهدف تطوير العلاقات، مضيفًا: "نزف لكم بشرى عمل يجمع الفنانين الكبيرين ناصر القصبي، وعبدالله السدحان".

يذكر أن ناصر القصبي وعبدالله السدحان يعدان من أكثر النجوم تأثيرا في المجتمع السعودي، وارتبطا فنيا منذ بدايتهما في المجال في ثمانينيات القرن الماضي، وقدما العديد من الأعمال الدرامية، أشهرها "طاش ما طاش" بأجزائه الـ18.