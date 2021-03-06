مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يطلق بوستر جديد لدورته العاشرة

أطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر جديد لدورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد يمزج بين الحضارة الفرعونية والنيل والشباب الأفريقي من خلال رحلة شاب أفريقي يسير في نهر النيل آتيا من بلده ليصل في النهاية عبر رحلة نيلية بقارب صغير الي مدينة الأقصر .

وقال محمود اسماعيل مصمم البوستر، البوستر يعبر عن هوية المهرجان الأصلية من اتجاهين، أولهما هو الاتجاه البصري للمهرجان من اسخدام ألوان تعبر عن الهوية الأفريقية و مدينة الأقصر معًا والثاني اتجاه معنوي للتعبير عن كل العناصر المشتركة بين مدينة الأقصر "مدينة الشمس" كمدينة مصرية أفريقية والحضارة الفرعونية حيث نرى رجل أسمر اللون يبحر في نهر النيل وفي الآفق يلوح مبتغاه، ويرسي مركبه حيث قبلة كل الفنون في العصر القديم "الأقصر" وقبلة السينما في العصر "مهرجان الاقصر للسينما الأفريقية".

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن الدورة الجديدة ستحمل الكثير من المفاجآت خاصة أنها تحمل رقم 10 وسيقام خلالها الكثير من الفعاليات احتفالا بمرور 10 دورات.

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 25 الي 31 مارس 2021 و تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الاهلي وهيئة تنشيط السياحة، وجاري حاليا استخراج موافقه السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزاره الثقافة لانطلاق الدورة في موعدها .

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