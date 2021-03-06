The Croods2 يحصد 156 مليون دولار حول العالم

استطاع فيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age، وهو الجزء الثاني من فيلم The Croods، أن يحقق إيرادات في شباك التذاكر حول العالم وصلت إلى 156 مليون دولار أمريكي، وذلك رغم تفشي فيروس كورونا وتحديد سعة قاعات السينما، وهو الفيلم الذي من المقرر أن تستقبله دور العرض بالمملكة المتحدة يوم 26 مارس الجاري وذلك وفقا لما ذكره موقع imdb.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول ترحيب Bettermans بآل Croods وتعريفهم بمفردات حياتهم العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفع كلتا العائلتين إلى مغامرة تجبرهما على درء خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما هذا الجزء يركز على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثر إشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدار إلى عام 2021 ، وقامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.