شاهد..أحدث ظهور لمحمود حجازي عبر إنستجرام

نشر الفنان محمود حجازي صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ويظهر محمود حجازي ، في الصورة، مرتدي طاقمًا رياضيًا باللون الأسود، وهو يلعب الشطرنج.
وعلق محمود حجازي علي الصورة كاتبًا: "قبل ما تبدأ لعب فكر كويس عشان كل قرار هتاخده هتبقي مسئول عنه..صباح الخير".
يذكر أن آخر أعمال محمود حجازي مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي تم عرضه في السبق رمضاني 2020، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد عبد العاطي.
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