بالفيديو.. الفنانة الكويتية ملاك تروي أسرارًا عن شخصيتها

كشفت الفنانة ملاك الكويتية بعض الخصوصيات في حياتها، وعن عائلتها، خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج ”سندريلا“، وبينت أن الوسط الفني ساعدها بتقوية شخصيتها، وهو ما جعل البعض يظنون أنها شريرة.

وقالت ملاك خلال اللقاء:“ترا أنا مو كنت كدا، أنا إللي طلّعلي البأس هو الوسط الفني، أنا كنت إنسانة شخصيتي مكسورة، وكنت أخاف من الصرخة، والوسط الفني هو إللي قوى بأسي“.

وتابعت:“نقدر نقول سلاح ذو حدين، لأن أنا إللي صار في شخصيتي ضرني ونفعني، ضرني لأنه أنا قدام العالم على بالهم أنه أنا إنسانة شريرة، ما يدرون أني وايد انطجيت على رأسي فصرت كدا .. وأنا عندي أصدقاء من الطفولة ما في إنسان شرير عنده أصدقاء من الطفولة، واحنا للحين متواصلين مع بعض“.

أما عن زيجاتها فقد كشفت أنها لم تتزوج سوى 3 مرات، وأنجبت ابنة من إحدى الزيجات، وابنًا من زيجة ثانية، أما الثالثة فكانت زيجة لم تكتمل، ومجرد ”ملكة“ فقط، ولم تتم.

وأضافت أن والدتها لم تكن تثق بأي رأي تتخذه إلا عندما تقدمت في العمر:“ أنا أمي دائمًا كانت ضدي لمرحلة ما في الحياة، وكانت أفكاري كلها ما تعجبها، ولما كبرت أصبحت تقول لي أنت إللي صح“.

أما عن زواجها في سن مبكرة، فقالت ملاك:“إحنا عائلتنا يتزوجون صغارًا، يعني أنا تزوجت تقريبًا وعندي 14سنة، وأختي الكبيرة تزوجت وعمرها 19 سنة، وكنا نقول ليش تأخرت كدا، وكانت نفسيتها تعبانة لأنها تأخرت عن الزواج“.

وبينت أنها لن تسمح لابنتها أن تتزوج مثلها في سن مبكرة، لأن لديها طموحًا وتريد أن تصل لدرجة الدكتوراة في دراستها، ولن تسمح بأي شيء يعطلها عن طموحها وأحلامها.

وعن عائلتها قالت إنها تربت في عائلة محافظة تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي، كما أنها درست شريعة لكنها لم تتخرج منها لأنها تزوجت وحملت فلم تستطع أن تكمل دراستها.