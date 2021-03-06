الجسمي يهدي "قول وفعل" لولى عهد دبي في ختام برنامج الميدان

قدم الفنان الإماراتي حسين الجسمي " أغنية "قول وفعل" إهداء الى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ، خلال مشاركته في حفل ختام النسخة النسخة الـ16 من برنامج الميدان.
والأغنية من كلمات الشاعر محمد المر بالعبد والحان الفنان فايز السعيد، وتوزيع زيد نديم ومكساج وماستر ماجد صالح،
ويقول مطلعها:
حمدان يا بدرٍ كمَل
سَدّ وسَنَد ، قول وفعل
على .. مجرّتنا .. نزَل
وأسقى البقاع البايدة
واعتبر الجسمي أن مشاركته السنوية في الحفل الختامي دعم للموروث الشعبي الإجتماعي المهم، وللمساهمة في المحافظة عليه بين الأجيال المتعاقبة، وتوجه بالشكر الي الشيخ حمدان بن محمد "فزاع" المستمر في إظهار هذا الموروث الشعبي وإبرازه عبر مشاركات شبابية في كل عام.
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