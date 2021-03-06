فيلم Tom and Jerry يحقق إيرادات 53 ألف دولار داخل مصر

حقق فيلم Tom and Jerry، إيرادات بلغت قيمتها 53 ألف دولار داخل مصر بينما حقق إيرادات حول العالم وصلت إلى 39 مليونا و700 ألف دولار أمريكى.

والفيلم يشارك فيه ممثلين حقيقين ومجموعة تفاصيل العالم الطبيعى ومن إخراج تيم ستورى وتأليف كيفن كوستيلو.

وتدور فكرته حول المطاردة المستمرة وغير المحسومة للقط توم ضد الفأر جيري، والذي ينجح في كل مرة في الإفلات منه وتوريطه في إطار كوميدي خيالى.

وتقدم الفنانة الأمريكية الشابة كلوي جرايس موريتز دور البطولة، وهى مسئولة بشركة تنظيم احتفالات أستأجره فندق لتنظيم حفل زفاف، ويوجد بالفندق فأر مزعج "جيري"، ويتم تجنيد توم للمساعدة فى إزاحة جيرى من المبنى قبل موعد الزفاف.

والفيلم يحيى التنافس المستمر بين شخصيتي توم وجيرى منذ عقود، إضافة إلى وجود عدد من الأبطال مثل مايكل بينا وكولن جوست وجون فراي وغيرهم، وفق موقع "فرايتي".