رامي جمال: أوعدكم احترم فرصة النجاح في زمن صعب

حرص الفنان رامي جمال، في توجيه رسالة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام".
نشر رامي، صورة لاغنيته الجديدة وعلق عليها قائلًا: "الصورة دي كانت حلم عندي من زمان اني افتح شركتي والمصادفة ان اول انتاج للشركة اغنيه باللهجة الخليجية ".
وتابع قائلًا: "شكرا لكل فرد ومبدع وصانع مزيكا في مشروع رامي جمال والشكر لله وليكم غير منتهي بحبكم واوعدكم احترم فرصة النجاح في زمن صعب فيه النجاح طموحي لسه بعيييييد ".
يذكر أن حققت اغنية رامي جمال الجديدة نجاح كبير جدًا واحتلت التريند فور طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب".
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