”Promising Young Woman” يفوز بجائزة الأكاديمية الأسترالية للسينما

أسدلت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون (AACTA)، الستار على جوائز نسختها العاشرة التي أقيمت أمس الجمعة، بصورة إفتراضية هذا العام بسبب فيروس كورونا.
حصد فيلم "Promising Young Woman" للمخرجة إيميرالد فينيل، على الجائزة الكبرى كأفضل فيلم، كما فازت بطلة الفيلم كاري موليجان، جائزة أفضل ممثلة.
وفاز "Nomadland"، الذي هيمن على الترشيحات، بجائزة أفضل إخراج. وحصل فيلم "The Trial of the Chicago 7"، الذي كتبه وأخرجه آرون سوركين، على جائزة أفضل سيناريو فيلم وأفضل ممثل مساعد لساشا بارون كوهين. وحصد الممثل الراحل تشادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "Ma Rainey's Black Bottom".
وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية:
أفضل فيلم
Promising Young Woman
أفضل إخراج
كلوي تشاو - Nomadland
أفضل سيناريو
The Trial of the Chicago 7
أفضل ممثل
تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom
أفضل ممثلة
كاري موليجان - Promising Young Woman
أفضل ممثل مساعد
ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7
أفضل ممثلة مساعدة
أوليفيا كولمان - The Father
أفضل مسلسل دراما
The Queen’s Gambit
أفضل مسلسل كوميدي
Schitt’s Creek
أفضل ممثل تلفزيوني
آرون بيدرسون - Mystery Road
أفضل ممثلة تلفزيونية
آنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit
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