”Promising Young Woman” يفوز بجائزة الأكاديمية الأسترالية للسينما

أسدلت الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتلفزيون (AACTA)، الستار على جوائز نسختها العاشرة التي أقيمت أمس الجمعة، بصورة إفتراضية هذا العام بسبب فيروس كورونا.

حصد فيلم "Promising Young Woman" للمخرجة إيميرالد فينيل، على الجائزة الكبرى كأفضل فيلم، كما فازت بطلة الفيلم كاري موليجان، جائزة أفضل ممثلة.

وفاز "Nomadland"، الذي هيمن على الترشيحات، بجائزة أفضل إخراج. وحصل فيلم "The Trial of the Chicago 7"، الذي كتبه وأخرجه آرون سوركين، على جائزة أفضل سيناريو فيلم وأفضل ممثل مساعد لساشا بارون كوهين. وحصد الممثل الراحل تشادويك بوسمان على جائزة أفضل ممثل عن دوره بفيلم "Ma Rainey's Black Bottom".

وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز الأكاديمية الأسترالية:

أفضل فيلم

Promising Young Woman

أفضل إخراج

كلوي تشاو - Nomadland

أفضل سيناريو

The Trial of the Chicago 7

أفضل ممثل

تشادويك بوسمان - Ma Rainey’s Black Bottom

أفضل ممثلة

كاري موليجان - Promising Young Woman

أفضل ممثل مساعد

ساشا بارون كوين - The Trial of the Chicago 7

أفضل ممثلة مساعدة

أوليفيا كولمان - The Father

أفضل مسلسل دراما

The Queen’s Gambit

أفضل مسلسل كوميدي

Schitt’s Creek

أفضل ممثل تلفزيوني

آرون بيدرسون - Mystery Road

أفضل ممثلة تلفزيونية

آنيا تايلور جوي - The Queen’s Gambit