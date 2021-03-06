النجم نيكولاس كيدج يتزوج للمرة الخامسة

دخل النجم العالمي نيكولاس كيدج، البالغ من العمر 57 عاما، عش الزوجية للمرة الخامسة، بعد عقد قرانه على ريكو شيباتا (26 عاما)، الشهر الماضي في فندق وين في لاس فيجاس.

وقال كيج في بيان حصل عليه موقع "هوليوود ريبوتر": "هذا صحيح، ونحن سعداء للغاية". وفقًا لوكيل الممثل، فقد التقى الزوجان في شيجا باليابان منذ أكثر من عام.

وسبق أن تزوج كيدج من الممثلة باتريشيا أركيت، ثم من ليزا ماري بريسلي. وله ولدان، الممثل ويستون، من زواجه من كريستينا فولتون، وكال إل من زواجه من أليس كيم.