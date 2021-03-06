وفاة سوسن ربيع.. 10 معلومات لا تعرفها عنها وسر اعتزالها التمثيل

توفيت منذ قليل الفنانة سوسن ربيع، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية، رحيلها عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك".

ونعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة سوسن ربيع على النحو التالي:

وُلدت سوسن ربيع في 7 يونيو عام 1962 في محافظة القاهرة.

حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس.

بدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون واشتركت في البرنامج المميز "حياتى".

شاركت في مسلسل "برج الحظ شرارة" ومسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس.

اعتزلت التمثيل بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.

سوسن كانت متزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الإعلام قسم إذاعة وتلفزيون، ومنة الله طالبة بكلية الإعلام.

شاركت سوسن ربيع في مسلسل عمر بن عبد العزيز الذي يتناول السيرة الذاتية لخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز.

شاركت سوسن ربيع في مسلسل "زي الشمس" بعد غياب أكثر من 15 عاما.

وتحدثت سوسن ربيع في أحد اللقاءات التلفزيونية عن سبب اعتزالها وقالت إنها وقعت في حيرة من أمرها حينما وجدت نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما اختيار عملها ونجاحها الفني، أو اختيار حياتها الأسرية، موضحة أن زوجها اضطر إلى السفر للعمل بالخارج، ولذلك كان عليها أن ترافقه، أو تستمر مع أولادها في مصر لتبقى بجانب عملها، إلا أنها شعرت بأن قرار بقائها هو قرار أناني، على حد وصفها، لأنه سيترتب عليه حرمان أطفالها من العيش مع والدهم، ولذلك فضلت التخلي عن كل شيء للسفر معه.

شاركت الفنانة سوسن ربيع الفنان محمود الجندي في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية من أبرزهم فيلم “مدام شلاطة” بطولة الفنان فريد شوقي ومسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" وبرنامج "حياتي"، وقد كان خبر وفاة الفنان محمود الجندي بمثابة صدمة حقيقية للفنانة سوسن ربيع.