بإطلالة أنيقة.. صبا مبارك تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت صبا مبارك فى الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أحمر جذاب، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

وقدمت الفنانة صبا مبارك عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد: الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.