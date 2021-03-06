بعد رحيل سوسن ربيع.. تعرف على آخر فناني مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

رحلت منذ قليل الفنانة سوسن ربيع، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وهو ما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.

وبرحيل سوسن ربيع لم يتبقَ من فريق عمل مسرحية "إنها حقًا عائلة محترمة" سوى الفنان أحمد عبد الله الطفل الصغير الذى ظهر فى العمل بدور آخر العنقود فى أبناء فؤاد المهندس.

وسبقت سوسن ربيع، الفنانة شويكار بطلة العرض المسرحى الذى حقق نجاحا كبيرا عن عرضه، ومازال يعيش فى وجدان المشاهد العربى، بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة.

مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" تدور أحداثها فى إطار اجتماعى كوميدى، حول عائلة مستقرة كانت تسير على نظام محدد ولكن قرر الأب أن يتزوج من راقصة؛ وهو الأمر الذى ترفضه العائلة، ولكن مع إصرار الأب تضطر العائلة إلى الخضوع ومع مرور الوقت وبالتعاون مع الراقصة يرون أنهم كانوا مخطئين فى الحكم عليها.

المسرحية قام ببطولتها الفنان الراحل فؤاد المهندس وشويكار ومحمود الجندى وامينة رزق وسوسن ربيع واحمد عبد الله.