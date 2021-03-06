وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتابعان اختبارات المتقدمين لمشروع ابدأ حلمك

ختاما لفعاليات اليوم الثانى من احتفالات اختيار بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية 2021 تابعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اختبارات القبول بورشة ابدا حلمك لإعداد الممثل في مختلف فنون المسرح كما شهدا عرض "جنة هنا" والذى ياتى ضمن خطة مشروع المواجهة والتجوال وذلك بقصر ثقافة بورسعيد وبحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة .

قالت عبد الدايم ان بورسعيد احدى المحافظات التى تنفذ بها المرحلة الثانية من مشروع ابدا حلمك الهادف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف ربوع مصر باعتباره احد مسارات الثقافة للمساهمة في خلق أجيال جديدة تعيد الازدهار للمسرح المصري، واثنت على آليات اختبار المتقدمين للالتحاق بالورشة وابدت سعادتها بطموحات الشباب واصرارهم على تحقيق احلامهم واثبات مواهبهم فى مجالات فنون المسرح المتعددة، مثمنة جهود لجنة الاختيار وفريق عمل المشروع مؤكدة ثقتها فى قدراتهم على نقل خبراتهم الى الدارسين الواعدين ، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى التي تم تنفيذها في محافظات أسيوط، والفيوم، والشرقية، شهدت إقبالا ملحوظا وحققت نجاحا كبيرا.

كما اشادت بعرض جنة هنا الذى تناول عدد من القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة والقى الضوء على مجموعة من الخبرات الحياتية بهدف تنمية الوعى الجمعى واضافت ان خطط عروض مسرح المواجهة والتجوال تعمل على انتاج وتقديم اعمال تنويرية تخاطب كافة شرائح المجتمع خاصة الشباب وتعمل على توعية الافراد وتطوير الادراك .

يذكر أن المرحلة الثانية من مشروع ابدا حلمك تشمل محافظات "بنى سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان" حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة 6 أشهر اعتبارا من شهر مارس الجارى حتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة فى المحافظات الخمس خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر ويتم الإعلان عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة تباعا لتشمل خمس محافظات أخرى.