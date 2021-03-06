تشييع جثمان زوجة المخرج محمد نبيه

شيع منذ قليل جثمان زوجة المخرج محمد نبيه التي وافتها المنية منذ ساعات قليلة وذلك بعد صلاة الظهر اليوم بمسجد العربى.

وقررت الاسرة عدم اقامة عزاء واقتصاره على صلاة الجنازة والتى شهدت حضور عدد من الاهل والاقارب.

قدم المخرج محمد نبية عدد من الاعمال الفنية ولعل من ابرزها «أنا وإنت وساعات السفر» عام 1988 مع يحيى الفخراني، ونيللي، وفيلم «أصعب جواز» عام 1970 مع ميرفت أمين، مديحة كامل، رجاء الجداوي، حسن يوسف، يوسف فخرالدين، محمد عوض، عبدالمنعم مدبولي.

كما قدم عددا من الأفلام منها «آدم بدون غطاء«، و«المشاغب ستة»، و«الشيطان يدق بابك»، و«المتهم».