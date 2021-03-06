جومانا مراد تهدي تكريمها لوالدتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم

أهدت جومانا مراد تكريمها من مهرجان التميز والجودة لوالدتها.
وقالت جومانا سعيدة لتكريمي من مهرجان التميز والجودة في دورته الثامنة، واشكر الجمهور علي التصويت لصالحي واختياري أفضل ممثلة عربية في استفتاء المهرجان واشكر إدارة مهرجان علي هذا التنظيم الرائع ،وهذا التكريم له مذاق خاص لأنه في شهر المرأة الاثنين القادم8 مارس اليوم العالمي للمرأة ، وبعد أيام نحتفل بعيد الأم.
واضافت جومانا : أهدي تكريمي لوالدتي اغلي إنسانة في حياتي لدعمها الدائم لي في رحلتي الفنية حتي وصلت إلي ما أنا عليه الآن ،وربنا يخليها ويديم عليها الصحة ويطيل في عمرها وكل سنة وكل أم بخير وسعادة ، جومانا تصور بشكل مكثف مسلسلها الجديد ( مش هنفرح بيكي ) تدور أحداثه 5 حلقات حول قضايا المرأة تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد حماقي وإنتاج سينرجي ، وسوف يعرض قبل شهر رمضان.
وكانت جومانا قد شاركت الاسبوع الماضي في معرض مصر الدولي للفنون ( ايجيبت ارت فير ) ب 45 لوحة تمتلكها لأهم فناني الفن التشكيلي في العالم العربي ،كما تم تنصيبها سفيرة لمؤسسة بهيةلحملة( صحة بهية لمسة خير ).
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