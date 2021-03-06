من كواليس مسلسلها.. هنا الزاهد تبهر متابعيها من أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت هنا الزاهد في الصور خلال كواليس مسلسل حلو الدنيا سكر.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من نوعية الأعمال الدرامية 40 حلقة، وتدور فكرة المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، وعبارة عن 8 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف.

وتتواجد هنا الزاهد، فى جميع القصص بأحداث المسلسل، والذى يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث لكل مؤلف قصة من القصص.