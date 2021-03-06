أول صورة لـ مها نصار والمخرج حسين المنباوي بعد زواجهما

نشرت الفنانة مها نصار، أول صورة تجمعها بزوجها المخرج حسين المنباوى، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

واكتفت مها نصار، بالتعليق على الصورة، بـ"ايموشن قلب"، وتلقت العديد من تعليقات الإعجاب على الصورة، وأعرب المتابعون عن سعادتهم وتمنوا للزوجين السعادة والفرح فى حياتهما.

وأعلنت الفنانة مها نصار، زواجها رسميًا من المخرج حسين المنباوي، وذلك بعد كثير من الشائعات التي دارت حول زواجهما مؤخرًا، وأكدتها بالفعل من خلال تغيير حالتها الاجتماعية على موقع «فيس بوك» إلى «متزوجة».