علي الحكماني .. عدسة خبيرة بأسرار الوجوه وجمال الطبيعة

كتب ــ سيف بن خلفان الكندي:

علي بن محفوظ الحكماني مصور ضوئي بدأ أولى التقاطات الصور في العام ٢٠١٤ وكانت الانطلاقة رحلة تصوير الى جمهورية سريلانكا، عشق تصوير حياة الناس لنقل ثقافات الشعوب بصورة عفوية لا تخلو من الاحترافية، ومحب لتصوير الوجوه لما تحتويه من التفاصيل الدقيقة من قصص ومشاعر مخفية، مصور للطبيعة لنقل الجمال في ولايته نخل مسقط رأسه التي ترعرع فيها على حب الجمال والحقول الغناء. يكشف الحكماني النقاب عن انجازاته في التصوير قائلا: لكل زرع حصاد ولكل جهد إنجاز ففي العام ٢٠١٩ حصدت اول انجاز افتخر به وهو لقب فنان الفياب وهو اللقب الاول من منظمة التصوير الفيدرالية لفن التصوير الضوئي لتتوالى الإنجازات بفضل الله، ففي عام ٢٠٢١ حصلت على اللقب الثاني من المنظمة وهو لقب مجيد الفياب. وأضاف: أتشرف أن أكون ضمن أعضاء نادي النظرة الجديدة للتصوير الضوئي، كما أنني شاركت بمعارض الجمعية العمانية للتصوير الضوئي ودوليا شاركت في معرض الوان السعودية بالمملكة العربية السعودية وفي احد معارض جمهورية الهند للاحتفال بيوم التصوير العالمي. يذكر أن علي الحكماني حاصل على اكثر من ٢٠ جائزة محلية ودولية منها جائزة المركز الأول في مسابقة ابداعات شبابية عام ٢٠١٩ في التصوير الضوئي. كما نشرت له (الوطن) عدة صور إخبارية متنوعة.

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