توأم روحي.. راغب علامة بصحبة زوجته على انستجرام

نشرت جيهان علامة صورة تجمعها بزوجها الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت جيهان بإطلالة شتوية رومانسية بصحبة زوجها وعلقت: "توام روحي". ويستعد المطرب اللبنانى راغب علامة لطرح اغنية جديدة باللهجة المصرية الايام القليلة المقبلة تحمل عنوان "ألف احساس" . الأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان علاء الراوى ". واحيا المطرب اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا بمناسبة عيد الحب، الشهر الماضي داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس.

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