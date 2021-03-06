وقال نبيل : "فوز الأهلي إن شاء الله.. أما الزمالك ففوزه احتمالاته تزيد بتحقق أمرين، الأول: أن ينسوا تماما المباريات الأخيرة ويثقوا في أنهم الأقوى" .
وأضاف نبيل : يجب ألا يتم سحب أي من ثلاثة قبل نهاية المباراة مهما كانت حالتهم.. بن شرقي وفرجاني وزيزو"."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نبيل الحلفاوى يتوقع نتيجة الأهلى والزمالك أمام فيتا كلوب والترجى.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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