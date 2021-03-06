نبيل الحلفاوى يتوقع نتيجة الأهلى والزمالك أمام فيتا كلوب والترجى.. شاهد

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن توقعاته لمباراتى الاهلى والزمالك فى بطولة دورى ابطال افريقيا والتى تقام الليلة امام فيتا كلوب والترجى التونسى.

وقال نبيل : "‏فوز الأهلي إن شاء الله.. أما الزمالك ففوزه احتمالاته تزيد بتحقق أمرين، الأول: أن ينسوا تماما المباريات الأخيرة ويثقوا في أنهم الأقوى" .

وأضاف نبيل : يجب ألا يتم سحب أي من ثلاثة قبل نهاية المباراة مهما كانت حالتهم.. بن شرقي وفرجاني وزيزو".

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