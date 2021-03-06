تفاصيل جديدة عن قصة مسلسل "كوفيد 25" ليوسف الشريف .. بالفيديو

إنجي علاء الكاتبة والمؤلفة حلت ضيفة على برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي ويعرض على قناة "الحياة"، وكشفت مؤلفة مسلسل "كوفيد 25" الذي يقوم ببطولته زوجها الفنان يوسف الشريف عن بعض تفاصيل العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان القادم.

إنجي علاء: شخصيات مسلسل "كوفيد 25" ارهقتني في كتابتها

إنجي علاء تحدثت في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي عن مسلسل "كوفيد 25" وأنه ليس له علاقة بمسلسل "النهاية" ولا يعتبر الجزء الثاني له، كما أوضحت الصعوبات التي واجهتها في كتابة المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، فقالت إنجي علاء: "مسلسل (كوفيد 25) ليس له علاقة بمسلسل (النهاية) ولا يعتبر الجزء الثاني منه كما تردد بل هو عمل درامي مختلف عنه تماما، ولا استطيع الكشف عن تفاصيل المسلسل في هذه المرحلة قبل عرضه، لكن العمل خيالي به دراما، واكشن، ورعب، ومشاعر انسانية وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور، فكتابة العمل مرهقة بسبب عدد حلقاته القليلة وهي 15 حلقة فقط، حيث كان يحتاج العمل وقت أطول فلذلك سوف تدور أحداثه بشكل سريع، وشخصيات المسلسل مرهقة بالتأكيد في كتابتها بسبب غموض وعمق بعضها".

إنجي علاء: مسلسل "كوفيد 25" ليس له علاقة بفيروس كورونا

إنجي علاء أكدت أن مسلسل "كوفيد25" ليس له علاقة بفيروس كورونا الحالي كما يتصور البعض، بل عمل خيالي يتناول فكرة تطور الفيروس في السنوات المقبلة فقالت الكاتبة المصرية : "عنوان مسلسل (كوفيد 25) ليس له علاقة بفيروس كورونا لكن يتناول بشكل خيالي مراحل تطور الفيروس ما بعد 5 سنوات من الآن"، وقد بدأ تصوير مسلسل "كوفيد 25" خلال الأسابيع الماضية ويشارك في بطولته مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم الفنان يوسف الشريف الذي حقق عمله الأخير "النهاية" نجاحا كبيرا وقت عرضه في شهر رمضان الماضي، ويتعاون معه في بطولة مسلسل "كوفيد 25" كل من الفنانة آيتن عامر، وأمير صلاح، ومحمد عادل، وأحمد صلاح حسني، وديانا هشام، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال.

إنجي علاء عن زوجها: "يوسف الشريف غامض مثل شخصيات أعماله"

إنجي علاء اوضحت رأيها في زوجها الفنان يوسف الشريف حيث أكدت أن النجاح الذي حققته معه في أكثر من عمل قامت بكتابته جعلها تشعر بانهما ثنائي ناجح على مستوى العمل، وذلك بسبب ردود فعل الجمهور حول الأعمال التي يتعاونان فيها، كما تحدثت إنجي علاء عن ملامح الغموض في شخصية زوجها فقالت: "يوسف الشريف لديه شخصية غامضة تشبه الشخصيات التي يظهر بها في أعماله، وأشعر أننا ثنائي قادر على الانسجام معا في الأعمال الدرامية، وذلك بسبب ردود فعل الجمهور حول الاعمال التي جمعتنا، بالنسبة لمسلسل (لعبة إبليس) هو العمل الأبرز من وجهة نظري الذي جمعني به".