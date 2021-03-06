تفاصيل وفاة سوسن ربيع بطلة مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" متأثرة بفيروس كورونا

وفاة سوسن ربيع عن عمر 59 عاماً متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث توالت أحزان الوسط الفني خلال الأسبوع الفائت بوفيات المشاهير العرب متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا وكان أبرزهم يوسف شعبان ومشاري البلام، ونعت نقابة المهن التمثيلية رحيل الفنانة سوسن ربيع صباح اليوم عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك".

وفاة سوسن ربيع بطلة مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة"

الوسط الفني يفجع هذا الأسبوع بوفاة جديدة حيث اكدت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة سوسن في ساعات الصباح الأولى، والتي فارقت الحياة عن عمر 59 عاماً جراء تداعيات اصابتها بـ "كوفيد 19" بعدما كانت قد أدخلت الى العناية الفائقة في اليومين الماضيين وطلب حينها نجلها الدعاء بالشفاء لها بعدما تدهورت حالتها سريعاً.

وتأتي وفاة سوسن ربيع بعد أسابيع قليلة من احتفالها بخطوبة نجلها مع الأيام الاولى من شهر فبراير حيث نشرت حينها صورة لنجلها مع عروسته معربة عن سعادتها العامرة بهذه المناسبة التي انتظرتها كثيرا لإبنها.

ونعى العديد من النجوم الراحلة بينهم الفنان محمود عامر الذي كتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "البقاء لله والدوام لله توفيت منذ قليل الزميلة الفنانة سوسن ربيع، إنا لله وإنا إليه راجعون، الكورونا المؤذية".

الفنانة نشوى مصطفى من جهتها، نعت الفنانة سوسن ربيع، ونشرت نشوى صورة الراحلة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" وعلقت عليها: "أنا تعبت ، تعبت بجد ، بقاوم وانا منتهى الاكتئاب، مبقتش مستوعبة الموت اللي محاوطنا وبياخد الحبايب ، يا سوسن مشيتي أنتي كمان يا حبيبتي ، الله يسعدك في الجنة يا رب ويصبر قلب ولادك".

ومن المقرر تشييع جنازة الفنانة سوسن ربيع ظهر اليوم من مستشفى الهرم، استعدادا لدفنها في مقابر أسرتها بمدينة السادس من أكتوبر.

معلومات عن الراحلة سوسن ربيع

الفنانة الراحلة سوسن ربيع اشتهرت بدورها في مسرحية "إنها حقا عائلة محترمة" مع الفنان الراحل فؤاد المهندس والفنانة الراحلة شويكار حيث قامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس.

وُلدت سوسن ربيع في 7 يونيو عام 1962 في محافظة القاهرة، وحازت على ليسانس آداب جامعة عين شمس، انطلقت في مشوارها وهي طفلة حيث شاركت في برامج للأطفال ثم بدأت بإحتراف التمثيل وشاركت في مسلسل "برج الحظ شرارة" ومسلسل "عمر بن عبد العزيز" الذي يتناول السيرة الذاتية لخامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز ومسلسل "زي الشمس".

كما شاركت الفنانة سوسن ربيع مع الفنان محمود الجندي في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية من أبرزهم فيلم "مدام شلاطة" لكنها اعتزلت التمثيل للتفرغ لحياتها الزوجية وأولادها.