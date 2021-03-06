فيديو ملاك الكويتية :"تزوجت وأنا عمري 14 عاما بسبب تقاليد عائلتي"

ملاك الكويتية حلت ضيفة على برنامج "السندريلا" الذي يقدمه الإعلامي صالح الراشد على قناة "atv"، وكشفت الفنانة الكويتية عن سر زواجها في عمر الـ14، وكيف تغيرت بسبب الوسط الفني الذي أكدت أنه لعب دورا مهما في حياتها.

سبب زواج ملاك الكويتية في عمر الـ14 عاما

ملاك الكويتية أوضحت في لقائها مع الإعلامي صالح الراشد عن سبب زواجها في سن الـ14 عاما، كما تحدثت عن تفاصيل العلاقة مع والدتها في فترة معينة من حياتها وكيف كان هناك حالة من الأختلاف في الآراء بينهما فقالت ملاك الكويتية: والدتي دائما كانت ضدي في مرحلة ما من حياتي، فكانت أفكاري لا تعجبها لكنها مع الوقت اكتشفت في النهاية أن الكثير من قراراتي صحيحة، وهذا لا عني به أن كل قراراتي سليمة، أما بالنسبة لزواجي فقد تزوجت في سن صغير ولا اعتبر نفسي قد مررت بفترة مراهقة بل كنت طفلة متزوجة، والسبب أن هذه تقاليد عائلتي فشقيقاتي تزوجن في أعمار صغيرة، وتزوحت إحدى شقيقاتي في عمر الـ 19 ومرت بحالة حزن بسبب تأخرها في الزواج، فالارتباط كان في الماضي في هذا العمر وليس كما هو الآن".

ملاك الكويتية: "الوسط الفني تسبب في تغير شخصيتي"

ملاك الكويتية أكدت انها تغيرت كثيرا عما كانت عليه في طفولتها وارجعت السبب في ذلك إلى الوسط الفني لكونه جعلها أكثر قوة عن الانسانة التي كانت عليها في الماضي، وأشارت إلى كون البعض يعتبرها انسانة شريرة بسبب بعض مواقفها لكن أكدت أن هذا ليس حقيقي فقالت: "الوسط الفني تسبب في تغيري فلم أكن الشخصية التي انا عليها الآن،ففي البداية كنت إنسانة مكسورة تخشی من الصرخة لكن الوسط الفني لعب دورا وجعلي أكثر قوة واعتبر ذلك في النهاية سلاح ذو حدين فالتغيير في شخصيتي جعل البعض يعتقد أنني إنسانة شريرة لكن في الحقيقة أنا غير ذلك ولست إنسانة التي يظنها البعض، فقد مررت بالعديد من المواقف التي اوقعتني ومنها بدأت رحلتي الجديدة مع العالم".

ملاك الكويتية تكشف عن عدد زيجاتها

ملاك الكويتية كشفت كذلك عن عدد زيجاتها حيث أوضحت أنها تزوجت مرتين، وأن تجربتها الثالثة مع الزواج لم تكلل بالنجاح فقالت: "تزوجت مرتين فقط، وكانت هناك تجربة زواج ثالثة لكنها لم تكتمل، وعدد زيجاتي ليس بالكثير كما يتردد، ولقد احببت في حياتي مرة واحدة فقط ولا استطيع أن اكشف عن اسم هذا الشخص، واعتقد فكرة الزواج من أي شخص لا تجمعهما علاقة حب قد يكون أسبابها كثيرة منها البحث عن الأمان أو الثراء أو الشهرة".