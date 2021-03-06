نوال الكويتية تعتذر للجمهور عن اختفائها :" الظروف صعبة"

نوال الكويتية وجهت رسالة لجمهورها في الوطن العربي بسبب غيابها الطويل عن الساحة الغنائية وعدم إقامتها لأي حفلات، كما أوضحت تفاصيل هذا الغياب وموعد لعودتها.

نوال الكويتية لجمهورها: "اعذروني يا حبايبي الظروف صعبة"

نوال الكويتية نشرت عبر حسابها على "تويتر" تغريدة وجهتها لجمهورها الكبير في الخليج والوطن العربي تعتذر فيها عن غيابها الطويل عنهم، حيث لم تظهر الفنانة في الفترة الماضية ولم تتواصل مع جمهورها عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكدت الفنانة الكويتية أنها تشتاق لجمهورها وترغب في العودة من جديد والغناء لهم، كما طلبت أن يعذرها محبيها بسبب هذا الغياب الطويل مؤكدة أن أزمة فيروس كورونا تعد من الأسباب التي أدت إلى هذ الغياب، وتمنت أن تمر على خير، فقالت نوال الكويتية: "مساء الورد على أحلى جمهور أنا ولهت عليكم وولهت اغنيلكم اعذروني ياحبايبي، الظروف صعبه مع هذه الأزمة الله يعديها علي خير إن شاء الله".

نوال الكويتية تستجيب لجمهورها وتظهر في بث مباشر

نوال الكويتية كشفت كذلك عن عودتها قريبا في ظهور استثنائي لها في بث مباشر من أجل أن يراها الجمهور، وأكدت أن موعد هذا البث سيكون في الأيام القادمة، فكتبت نوال الكويتية: "والأكيد اني راح اكون معاكم لايڤ هاليومين احبكم وايد"، وقد تفاعل النجوم ومتابعي الفنانة نوال الكويتية مع تغريدتها وكان من بينهم الفنانة داليا مبارك التي عبرت عن شوقها لزميلتها فكتبت: "تنورين الدنيا ام حنين الغالية اشتقنالك واشتقنا لطلتك"، وتأتي رسالة الفنانة الكويتية استجابة لجمهورها الذي دشن هاشتاج حمل عنوان " جمهورك يبي لايف يانوال" عبر "تويتر".

نوال الكويتية أطلقت في اليوم الوطني الكويتي الـ60 أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "خلك سموح" وهي أغنية من كلمات بدر البورسلي، وإلحان مشعل العروج، وتوزيع مشاري اليتيم، وتقول كلمات الأغنية : "إفرد ذراعك كالجناح واحضن أخوك واسلك معاه درب السماح إفرد ذراعك كالجناح".

تأجيل حفل نوال الكويتية في الإمارات

نوال الكويتية كان من المقرر أن تشارك في حفل غنائي في شهر فبراير الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتحديد على مدرج "خورفكان" في إمارة الشارقة، لكن بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات تقرر تأجيل الحفل، وقد كشفت صفحة مدرج "خورفكان" على "انستجرام" في بيان لها أن الحفل لم يتم إلغائه بشكل كامل بل بات مؤجلا حتى يتم تحديد موعد جديد له في الفترة القادمة، وجاء البيان: "يعلن مدرج خورفكان عن تأجيل حفل نوال الكويتية حتى إشعار آخر، وذلك من أجل سلامة الجميع، يُرجى العلم أن قيمة التذاكر سيتم استردادها مباشرةً على الحساب البنكي الخاص بكم. شكرًا جزيلًا"، وكان جمهور الفنانة نوال الكويتية على أمل لقائها في الشارقة بعد غياب 3 سنوات عن إقامة أي حفلات جماهيرية هناك.