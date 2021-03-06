شريف إدريس نجم مسرحية "بودي جارد" يكشف لـ"دوت الخليج" سبب استمرار عرضها لمدة 11 عاما

شريف إدريس أحد أبطال مسرحية "بودي جارد" للفنان الكبير عادل إمام والتي عرضت في الفترة الماضية على منصة "شاهد" كشف عن كواليس العروض الحية للمسرحية والتي استمرت لأكثر من 11 عاما.

شريف إدريس: "بودي جارد" من أهم الاعمال التي قدمتها في مشواري الفني

شريف إدريس أكد في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادته بعرض مسرحية "بودي جارد" بعد هذه السنوات الطويلة للجمهور العربي عبر منصة "شاهد"، وأكد أن المسرحية يعتبرها من أهم التجارب في مسيرته الفنية خصوصا أنها مع فنان قدير مثل عادل إمام، كما أوضح أنه يعتبر المسرحية من أكثر الأعمال التي حظت بحضور جماهيري في تاريخ المسرح العربي بسبب السنوات الطويلة لعرضها فقال شريف إدريس: "مسرحية (بودي جارد) اعتبرها من أهم الأعمال التي قدمتها في حياتي المهنية، فأن تشارك بعمل مع نجم بقيمة عادل إمام يحسب لك فضلا عن ذلك فقد اضافت المسرحية لي على المستوى الفني والشخصي فـ(بودي جارد) اعتقد أنها من أكثر الأعمال التي حققت حضورا جماهيريا في المسرح العربي وهذا يرجع لسنوات عرضها التي امتدت لـ11 عاما"

شريف إدريس: الجمهور هو السبب الحقيقي لنجاح "بودي جارد"

شريف إدريس تحدث عن كواليس المسرحية وردود أفعال الجماهير التي حضرت عروضها الحية في مصر وخارجها، حيث أكد أن تفاعل الجماهير في كل عرض كان ملفتا، مشيرا إلى اهتمام الجمهور بحضورها بشكل واسع فقال شريف إدريس: "أثناء عروض مسرحية (بودي جارد) كان هناك حشود من الجمهور من أجل شراء تذاكرها، وكانت ردود افعال الجماهير أثناء العرض تظهر حجم التفاعل والإعجاب الكبير بالمسرحية ككل، وهذا هو سبب استمرار عرض (بودي جارد) لسنوات طويلة نتيجة أن الجمهور كان يسعى دائما لمشاهدتها".

شريف إدريس أوضح كذلك رأي الفنان خالد الصاوي وقت عرض المسرحية حيث أشار أنها كانت تحتاج لزيادة مساحة أدوار النجوم الشباب وتحديدا مع الفنان عادل إمام فقال شريف إدريس: " خالد الصاوي كان لديه رأي في مسرحية (بودي جارد) عندما شاهدها في عرضها الحي واوضح أنها كانت تحتاح فقط لزيادة مساحة النجوم الشباب المشاركين فيها وتحديدا المشاهد التي تجمعهم مع الفنان عادل إمام"، وقد استمرت عروض مسرحية "بودي جارد" من عام 1999 وحتى عام 2010، وشارك في بطولتها العديد من النجوم منهم الفنانة رغدة ، وعزت أبو عوف، سعيد عبدالغني، وهي من تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام.

شريف إدريس يستعد للمشاركة في مسلسل "فوبيا"

شريف إدريس أكد على استعداده للعودة لتصوير مسلسل "فوبيا" للفنان فتحي عبدالوهاب والذي يسعى صناعه لعرضه في شهر رمضان القادم، وأوضح شريف إدريس أن العمل قد بدأ التحضير لتصويره خصوصا أنه توقف منذ فترة طويلة فقال: "استعد للمشاركة في مسلسل (فوبيا) مع الفنان فتحي عبدالوهاب وهو عمل قد بدأنا تصويره منذ فترة طويلة وتقف العمل فيه، لكن يسعى صناعه للعودة به من أجل اللحاق بالسباق الرمضاني"، وكان الفنان خالد الصاوي أحد الأبطال المشاركين في بطولة العمل لكن بسبب أزمة مع صناع المسلسل لن يشارك فيه.