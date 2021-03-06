صور مشاعل الشحي بغرفة العمليات بعد تعرضها لنزيف داخلي وإصابة في العمود الفقري

مشاعل الشحي كشفت عن تعرضها لأزمة صحية تسبب في دخولها إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية، كما أوضحت الفنانة الإماراتية تفاصيل حالتها وقدمت الشكر لجميع من سعى للتواصل معها.

تفاصيل حالة مشاعل الشحي بعد خضوعها لعملية

مشاعل الشحي نشرت على خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "انستجرام" صورة لها من داخل المستشفى وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري حيث أكدت أنها تعرضت لنزيف داخلي فيه ولم يتم الكشف عن أسبابه، لكنها أوضحت أن حالتها الصحية باتت مستقرة عقب خروجها من العمليات، وأكدت أنها في تحسن مستمر في الساعات الأخيرة، فكتبت مشاعل الشحي: "الحمدلله طلعت من العملية كان فيني نزيف داخلي في العمود الفقري والحمد أنا في تحسن حاليا".

مشاعل الشحي: "الله لا يحط أحد مكاني ويجرب هذه المعاناة"

مشاعل الشحي عادت بعد ذلك لتوضح سبب النزيف الذي تعرضت له وذلك بعد حديثها مع الطبيب المعالج الذي أوضح أنها قد تكون تعرضت لحادث قوي او حملت بعض الأشياء الثقيلة، وتمنت مشاعل الشحي أن لا يتعرض أحد لما تعرضت لها بسبب المعاناة التي أكدت أنها تشعر بها بعد خضوعها للعملية فكتبت: "النزيف اللي صار لي والله ما اعرف من شو لكن الدكتور قال لي من ثلاث أشياء يا حادث قوي او مضروبة او شايلة أغراض ثقيلة، انتبهو على نفسكم من هذول الشغلات والله لا يحط أحد مكاني ويجرب هذه المعاناة اللي حسيت بها".

مشاعل الشحي الفنانة والإعلامية الإماراتية وجهت رسالة شكر أيضا لكل من سعى للتواصل معها من أجل الاطمئنان عليها ومساندتها في هذه الأزمة الصحية، كما نشرت العديد من الرسائل التي وصلتها من محبيها ومتابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي فكتبت: "شكرا وايد لكل اللي سأل عني فعلا حسيت بحنان وتقدير تجاهكم والله يحفظكم يارب من كل شر وسامحوني".

مشاعل الشحي تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد خميس

مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس منذ عودتهما بعد الانفصال ينشر كل منهما العديد من الصور والفيديوهات التي تجمعهما في العديد من المناسبات المختلفة والتي كان من بينها احتفلهما بعيد ميلاد أحمد خميس، حيث نشرت مشاعل الشحي صورة مع زوجها عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "الله يديم افراحنا يارب ولا يغيرنا على بعض . البارحه كان يوم ميلاد زوجي و الحمدالله كان مثل ما تخيلت وأكثر و الأهم أن احمد استانس وايد و اللي تابع سنابي شو رايكم بالترتيبات؟.. و شكرا لكل اللي ساعدوني علشان هذا اليوم يترك بصمه حلوه في ذكريات احمد شكرا لكم".