تشييع جثمان سوسن ربيع ودفنها في مقابر الأسرة بـ 6 أكتوبر

أقيمت اليوم مراسم تشييع جثمان الفنانة سوسن ربيع من مستشفى الهرم وتم دفنها بمقابر أسرتها بأكتوبر، واقتصر الدفن اقتصر على أسرتها فقط لإصابتها بفيروس كورونا.

واعتزلت سوسن ربيع التمثيل منذ أكثر من 15 عامًا بعد أن وضعت بصمتها في الكثير من الأعمال الفنية.

وشاركت في المسلسل التلفزيوني فواير المناسبات (1988) وبدأت التمثيل وهي طفلة ببرامج الأطفال في التلفزيون، واشتركت في البرنامج المميز حياتي الذي أحبه الملايين من الناس.

وشاركت في مسلسل برج الحظ (شرارة)، ومسرحية مجانين فوق العادة، ومسرحية إنها حقا عائلة محترمة مع الفنان فؤاد المهندس، والفنانة شويكار، وقامت بدور عائشة ابنة فؤاد المهندس العادة كما قدمت العديد من المسلسلات منها عمر بن عبد العزيز، والباحثة والناس والفلوس وأدركني يادكتور، وفيلم على باب الوزير، وفيلم نساء ضد القانون، والعديد من المسرحيات.

حاصلة على ليسانس آداب جامعة عين شمس ومتزوجة ولديها من الأبناء محمد خريج كلية الإعلام قسم اذاعة وتلفزيون ومنة الله طالبة بكلية الإعلام.