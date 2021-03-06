نسرين طافش تبهر متابعيها برقصة السالسا .. فيديو

نشرت الفنانة نسرين طافش، فيديو جديدا لها، وهي ترقص "السالسا"، من خلال حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
المقطع المصور الذي شاركته نسرين طافش، مع متابعيها، ارتدت خلاله بنطلونا وتوب من اللون الأسود، وصندلا له كعب عال مفتوح ذهبي.
وعلقت نسرين طافش قائلة "ارقص .. لأنه لا يوجد شعور في العالم أعظم من شعور الحركة على مقطوعة موسيقية وترك بقية العالم يختفي"
قالت النجمة نسرين طافش إنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية.
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