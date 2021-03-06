أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج

نشرت الفنانة هلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت حلا شيحة برفقة زوجها معز مسعود ، واولادها ، وعلقت علي الصورة قائلة : الحمد لله يوم جميل مع العيلة ، ربنا يحفظ لنا و لكم أولادنا جميعًا ".

ونشر معز مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».