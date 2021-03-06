وظهرت حلا شيحة برفقة زوجها معز مسعود ، واولادها ، وعلقت علي الصورة قائلة : الحمد لله يوم جميل مع العيلة ، ربنا يحفظ لنا و لكم أولادنا جميعًا ".
ونشر معز مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا، «حافظي على ابتسامتك وخجلك دائمًا ياحبيبتي وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول ظهور لـ معز مسعود مع حلا شيحة وأولادها بعد الزواج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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