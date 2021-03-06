أحمد زاهر بصحبة زوجته وابنتيه ليلى وملك فى جلسة تصويرية جديدة

شاركت الفنانة الشابة ملك، ابنة النجم أحمد زاهر، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورا من جلسة تصويرية جديدة" وظهرت في الصور ملك برفقة والدها ووالدتها وشقيقتها ليلى، بإطلالة مميزة نالت إعجاب متابعيها، وعلقت "ملك" قائلة "الأسرة ✨???? أخيرًا تم إطلاق أحدث جلسة تصوير لدينا". وأعلن الفنان أحمد زاهر عن مشاركته في فيلم "فارس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر أحمد زاهر صورًا تجمعه مع نجوم فيلمه الجديد، ومنهم: الفنان حسين فهمي، ايمان العاصي، صلاح عبدالله، ونجمه لبنان باميلا الكيك، احمد صفوت، ملك احمد زاهر، محمد ابو النجا، عابد عناني، ودارين حداد.

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