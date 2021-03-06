أخبار الفن .. وفاة سوسن ربيع .. الصور الأولى لحفل زفاف نيكولاس كيدج.. تطورات حالة نجم مسرح مصر

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو الآتي:

أعلن عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، رحيل الفنانة سوسن ربيع بعد اصابتها بفيروس كورونا المستجد.

توفيت منذ قليل الفنانة سوسن ربيع، حيث أعلنت نقابة المهن التمثيلية، رحيلها عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك".

كشف الفنان محمد أنور، في تصريح لـ "دوت الخليج"، عن تفاصيل حالته الصحية عقب إجرائه جراحة «فتاء» في البطن، منذ حوالي شهر تقريبا.

تصدر حفل زفاف النجم العالمى نيكولاس كيدج وريكو شيباتا كافة المواقع الكبرى خاصة بعد الاعلان عن حفل الزفاف.

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف فيه عن توقعاته لمباراتى الاهلى والزمالك فى بطولة دورى ابطال افريقيا والتى تقام الليلة امام فيتا كلوب والترجى التونسى.