حلت الفنانة القديرة سلوى عثمان ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، والنجاح الذي حققه مسلسلها الأخير " لؤلؤ " ، بعد إذاعته على قناة on E مؤخرًا ، وشاركت فى بطولته عدد من الفنانيين على رأسهم مى عمر وأحمد زاهر ونجلاء بدر و هيدى كرم .
وخلال الندوة كشفت سلوى عثمان عن كواليس العمل ، والجدل الذى أحدثه خلال فترة عرضه ، خاصة مع وجود أسم المخرج محمد سامى كمشرفاُ على الاخراج والتاليف ، بالإضافة الى ردود الافعال المتباينة التي أحدثتها الحلقة الأخيرة .
كما أوضحت " عثمان " خلال اللقاء عن تفاصيل دورها فى مسلسلى " نسل الاغراب " و" الاختيار 2" والمقرر عرضهما خلال شهر رمضان المقبل .
وخلال الندوة كشف سلوى عثمان عن علاقتها بالفنانة الراحلة أحلام الجريتلى ، وتفاصيل الجلسة الاخيرة التى جمعت بينها وكواليس العمل معها فى مسلسل " نسل الاغراب "، والتى رحلت الاخيرة دون أستكمال باقى مشاهدها .
كما تحدثت خلال الندوة عن كواليس اختيارها بفيلم " ملف فى الاداب " للمخرج عاطف الطيب ، والذى كان بمثابة الانطلاقة الاولى لها فى عالم السينما ، وسر المكالمة الأخيرة التي جمعتها بالكاتب الراحل وحيد حامد قبل وفاته .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد نجاح لؤلؤ .. سلوى عثمان في ضيافة دوت الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.