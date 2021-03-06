نشرت الفنانة الشابة سارة الشامي عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها من داخل سيارتها. وظهرت سارة الشامي خلال الصورة بإطلالة رقيقة وجذابة مرتدية قبعة أنيقة وتوب أبيض انيق، وعلقت شهد على الصورة قائلة: "انها تكون فيبين 'tho ☀️☀️". يُذكر أن أحدث أعمال سارة الشامي مسلسل "فرصة ثانية" بطولة كل من ياسمين صبري، هبة مجدي، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بقبعة من داخل السيارة.. سارة الشامي في أحدث إطلالة.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.