وقال توفيق لـ دوت الخليج : "حالتى الصحية مستقرة حتى الان وملتزم تماما بالبروتوكول الخاص بوزارة الصحة وحتى الان مازالت فى العزل المنزلى.
واضاف : اعانى بعض الشيئ من صعوبة الكلام ولكن ليست بشكل قوى واتمنى من الجميع الدعاء لى بالشفاء العاجل.
و تسبب توفيق عبد الحميد فى حالة كبيرة من الجدل، على السوشيال ميديا بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا ، خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يحظى باهتمام كبير ويتصدر مؤشرات البحث على محرك جوجل.
يشار الى ان توفيق عبد الحميد عمل مديرًا للمسرح القومي وصرح باعتزاله للتمثيل عام 2013، لعدم توافر المناخ المناسب له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطورات الحالة الصحية لـ توفيق عبد الحميد بعد إصابته بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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