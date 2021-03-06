محدش بيرجع من الموت.. ريهام حجاج تروج لـ"كل ما نفترق"

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها صورة من كواليس مسلسل "كل ما نفترق"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021. وعلقت ريهام حجاج على الصورة: "محدش بيرجع من الموت.. "كل ما نفترق".. رمضان 2021". مسلسل "كل ما نفترق" بطولة: ريهام حجاج، وعمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.

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