رسالة غامضة من حكيم : الرجولة أدب مش طول لسان

وجه المطرب حكيم رسالة غامضة لجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ونشر "حكيم" صورة له وكتب معلقا: "بقول الرجولة ادب مش طول ولسان واللى شبع من بعد جوع هيفضل طول حياته جعان الراجل الصح حكيم". ويستعد المطرب حكيم لطرح أجدد أغنياته التي تحمل اسم "اطلعولى برة" اليوم عبر قناته الرسمية بموقع اليوتيوب. أغنية "اطلعلي برة"، كلمات الشاعر ملاك عادل، ألحان أحمد ناصر وكابونجا، توزيع ساسو.

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