الالتزام حلو مفيش كلام .. أمير طعيمة وأنغام يظهران بالكمامة

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وظهر امير طعيمة بصحبة النجمة انغام وهما يرتديان الكمامة الطبية، وعلق عليها: "الالتزام حلو مفيش كلام"

تحل النجمة الكبيرة أنغام، غدًا الأحد، ضيفة على إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم TV"، في حلقة خاصة من برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، الذى تقدمه المذيعة جيهان عبد الله، لتكشف عن العديد من أخبارها الحصرية لجمهور الإذاعة مثل ألبومها الجديد الذى سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.

كما تطرح النجمة أنغام، أغنيتها الجديدة "هو نفس الشوق"، غدًا خلال وجودها في البرنامج وسيتم إذاعتها فى الحلقة لمعرفة آراء جمهورها الكبير في الوطن العربى، وتكشف أنغام عن كواليس حفلها الغنائى الجديد المقرر إقامته يوم 26 من شهر مارس الجارى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في مركز المنارة بالتجمع الخامس.