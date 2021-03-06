بعد أغنية سالكة .. دينا داس تشعل السوشيال ميديا برقصة جديدة

نشرت البلوجر دينا داش مقطع فيديو لها من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهرت دينا داش في مقطع الفيديو وهي ترقص برفقه صديقتها علي احد الاغاني الاجنبيه .
و كانت قد تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.
لفتت دينا داش الأنظار في عقد قرانها الذي أقيم في الشهر الماضي بأحد قاعات المناسبات الكبيرة في القاهرة الجديدة، تألقت بفستان قصير للغاية يصل إلي حدود الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الراقي والفخم أيضا حيث تميز بنقوشات الورد الرقيقة.
وأنتعلت دينا داش حذاءً أنيقًا ذا كعب عال، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها.
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