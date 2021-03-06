بفيديو قصير.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدًا لها. وخطفت مي عمر الأنظار في هذا الفيديو القصير الذي نجحت من خلاله في استعراض أنوثتها وجمالعا بإطلالة جذابة من خلال فستان اسود انيق ومكياج لافت.

وتصدرت النجمة مي عمر مؤشرات البحث جوجل خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد عرض مسلسل "لؤلؤ" مسلسل "لؤلؤ" ، بطولة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي.



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