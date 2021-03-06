تكريم محمد منير وحسين فهمي .. تفاصيل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما

فى اواخر شهر فبراير من كل عام كان يقام مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الاب بطرس دانيال رئيس المهرجان ولكن بسبب الظروف التى تمر البلاد بسبب جائحة كورونا قررت إدارة المهرجان ان تاجيل الدورة الجديدة من المهرجان.

نرصد فى التقرير التالى تفاصيل الدورة الجديدة التى تم الاعلان عنها.

عَقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية ميشيل ماهر ومجدي سامي عدّة اجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان في ظل الظروف الإستثنائية التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك اختيار الفنانين وصُناع السينما الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2021.

وقررت اللجنة العُليا تأجيل فعاليات المهرجان في دورته الـ69 لتكون خلال الفترة من الجمعة 11 وحتى 18 يونيو 2021، مع إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية المقررة بواسطة وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

كما قررت اللجنة العُليا للمهرجان الإعلان لاحقًا عن الأفلام الخمسة المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 23 فيلمًا سينمائيًا عُرضت عام 2020، هذا ويشارك بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه أفلامًا بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض حيث تم عرضها عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.

وقررت اللجنة العُليا للمهرجان منح جائزة الريادة السينمائية لكل من الفنانين حسن يوسف وحسين فهمي ،وسهير المرشدي، وهالة فاخر، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية سوزان حسن، وجائزة فريد المزاوي للمخرج محمد عبدالعزيز ،وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان توفيق عبدالحميد، وجائزة المركز الخاصة للفنان عبدالعزيز مخيون، وجائزة الإبداع الفني لكل من الموسيقار عمر خيرت، والفنان محمد منير.

وفيما يتعلق بالفائزين بجوائز أفضل ممثل وأفضل ممثلة بالأعمال الدرامية وكذلك جائزة المركز التشجيعية، فقد قررت اللجنة العُليا للمهرجان الإعلان عنها لاحقًا مع الأفلام المشاركة بالمهرجان في هذه الدورة.